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CLARA MOSCHINI

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Vino: platea consumatori stabile

Osservatorio Uiv-Vinitaly: il profilo dei consumatori

I consumatori di vino in Italia sono poco meno di 30 milioni di persone, il 55% della popolazione. I numeri negli ultimi cinque anni risultano stabili, mentre allargando lo sguardo fino al primo decennio del nuovo millennio (2011), si registra addirittura una crescita di oltre 600 mila unità. I nuovi dati generali sull’eno-platea di consumatori del Belpaese, fotografati dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly in o...

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EFA News - European Food Agency
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