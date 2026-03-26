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Vino: platea consumatori stabile
Osservatorio Uiv-Vinitaly: il profilo dei consumatori
I consumatori di vino in Italia sono poco meno di 30 milioni di persone, il 55% della popolazione. I numeri negli ultimi cinque anni risultano stabili, mentre allargando lo sguardo fino al primo decennio del nuovo millennio (2011), si registra addirittura una crescita di oltre 600 mila unità. I nuovi dati generali sull’eno-platea di consumatori del Belpaese, fotografati dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly in o...
lml - 58686
EFA News - European Food Agency
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