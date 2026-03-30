Clessidra aspetta l'Agcm per cantare "Sapore di mare"

È nelle mani, o meglio sulle scrivanie dell'Agcm, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, il dossier riguardante la possibile acquisizione da parte del fondo Clessidra Capital Credit sgr del controllo esclusivo di D.i.mar srl, società della grande distribuzione a capo della catena di pescherie Sapore di Mare. Una volta ottenuto l'ok dall’Antitrust, Clessidra Capital Credit sgr , tramite Clessidra Credit Recovery Fund, acquisirà il controllo della società a capo della catena di pescherie Sapore di Mare,

Il bollettino dell'Agcm, riporta come "natura dell'operazione: acquisizione di una partecipazione di controllo della società acquisita da parte della società acquirente.

Sempre nel Bollettino si legge la descirzione dlel'operazione che "consiste nell'acquisizione di una partecipazione di controllo della società acquisita da parte della società acquirente. All'esito dell'operazione, la società acquisita sarà soggetta al controllo di Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., controllata e soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A. e controllata indirettamente da Italmobiliare S.p.A.

"Settori interessati e posizioni detenute dalle parti: l'operazione di concentrazione interessa i settori della vendita al dettaglio, della produzione e commercializzazione al settore retail e della produzione e commercializzazione al settore c.d. foodservice di prodotti alimentari, prevalentemente ittici e surgelati.

Lunedì 30 marzo è il termine ultimo per l’invio di osservazioni, precisa il documento.

D.i.mar srl

Con sede legale a Milano (MI) è attiva nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari in particolare ittici e surgelati, destinati sia alla grande distribuzione sia al canale della ristorazione. D.I.Mar fra l’altro ha costruito e gestisce anche la catena Sapore di Mare, una delle principali reti di negozi specializzati in pesce surgelato in Italia. D.I.Mar dall’agosto 2017 è controllata da Edmond de Rothschild Investment Partners, che ha rilevato la quota in capo al private equity Argos Soditic, affiancando, nell’operazione, l’amministratore delegato Paolo Gattafoni e la famiglia Mucci.

Sapore di Mare

Fondata nel 1992 e con sede a Corridonia (Macerata), è specializzata nei settori della vendita al dettaglio, della produzione e commercializzazione al settore retail e della produzione e commercializzazione al food service di prodotti alimentari, prevalentemente ittici e surgelati. Nei propri punti vendita propone oltre 100 specialità di pesce sfuso, surgelate, selezionate e controllate; 250 ricette a base di pesce e non solo: antipasti, basi per primi piatti, primi e secondi piatti pronti; una grande varietà di panati e pastellati, verdure e altri prodotti da dispensa per completare la tua spesa. Sono 10 mila tonnellate i volumi movimentati in un anno, 2.000 tonnellate i volumi di piatti pronti preparati in un anno e 3.395 i controlli e prelievi effettuati.