Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Clessidra da oggi mangia il pesce Sapore di mare
Closing con un’operazione di finanza strutturata: nuove risorse finanziarie
Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. annuncia di aver perfezionato, per conto dei fondi in gestione, l’acquisizione della maggioranza del capitale di D.I.MAR. S.r.l., realtà italiana specializzata nella distribuzione retail di prodotti surgelati, principalmente ittici, a insegna “Sapore di Mare”. Tramite un’operazione di finanza strutturata annunciata il 30 marzo (leggi notizia EFA News) e che il 14...
Fc - 60229
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency