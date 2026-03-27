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Logistica, alleanza tra Piemonte e Liguria
Governance condivisa dei porti di Genova e Savona-Vado
I presidenti della Regione Liguria Marco Bucci e della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno condiviso l’opportunità che in futuro il Piemonte entri a far parte della governance dei porti di Genova e Savona-Vado con un rappresentante nel Cda dell'AdSP-Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per massimizzare la collaborazione e le potenzialità di sviluppo determinate dalla connessione tra l...
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EFA News - European Food Agency
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