Pernigotti: Stefania Distefano direttrice commerciale Confectionery

Pernigotti SpA rafforza il proprio team con l'ingresso di Stefania Distefano nel ruolo di direttore commerciale Confectionery Italia. A partire da questo mese di marzo, Distefano avrà la responsabilità di guidare e sviluppare tutte le attività di marketing e vendita sul mercato domestico nel perimetro confectionery, che comprende i brand Pernigotti (praline, torroni, stecche di cioccolato e creme spalmabili) e Walcor (uova di Pasqua e monete di cioccolato), nonché il canale Private Label, segmento strategico in forte crescita attraverso cui il gruppo con sede a Novi Ligure (Alessandria) serve i propri partner della grande distribuzione con produzioni su misura.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Foggia e con un Master in Marketing Management all’Università di Parma, Distefano porta con sé quasi vent’anni di esperienza commerciale maturata in contesti di primo piano. Ha iniziato la sua carriera nella grande distribuzione, ricoprendo ruoli di category manager e buyer per il Gruppo Carrefour Italia, acquisendo una profonda conoscenza delle dinamiche di categoria e delle logiche di acquisto della Gdo. Successivamente, è passata al lato dell’industria di marca in Lindt & Sprüngli Italia, dove ha sviluppato competenze avanzate in trade marketing e gestione delle vendite nel settore dolciario.

“Ho costruito la mia esperienza imparando il mercato da entrambi i lati del tavolo, dalla Gdo all'industria di marca”, ha dichiarato Distefano. “Questa doppia prospettiva è oggi la mia risorsa più preziosa. Entrare in Pernigotti significa abbracciare una sfida ambiziosa, con brand iconici, un’offerta differenziata e un piano industriale chiaro. Non vedo l’ora di portare il mio contributo”.



“L'arrivo di Stefania è parte integrante del percorso di trasformazione che stiamo costruendo”, ha commentato Francesco Pastore, amministratore delegato di Pernigotti SpA. “Il nostro Piano Industriale punta a 100 milioni di euro di fatturato entro il 2029 e, per arrivarci, abbiamo bisogno di persone che sappiano tradurre la strategia in risultati concreti sul mercato. Stefania conosce la Gdo dall’interno, conosce il settore dolciario e sa come si vince sullo scaffale”.