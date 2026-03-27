Nactarome fa shopping in Spagna e in Grecia

Il Gruppo Nactarome, sviluppatore e produttore globale di soluzioni naturali di aromi, gusto e colore per l’industria alimentare e delle bevande, ha annunciato l'acquisizione del Gruppo Doscadesa in Spagna e Paxman Ltd. in Grecia.Doscadesa, fondata nel 1939 e con sede a Molina de Segura (Murcia), è specializzata nello sviluppo di miscele funzionali, spezie e soluzioni tecniche per l’industria alim...