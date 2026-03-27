Fao-Gcf: 50 mln dollari per progetto clima in Giamaica

Il Fondo Verde per il Clima (Gcf) ha approvato un progetto da 50 milioni di dollari, sostenuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), per rafforzare la resilienza climatica dei piccoli agricoltori vulnerabili in Giamaica. Il progetto si concentra sulle aree in cui i rischi climatici e le sfide per la sicurezza alimentare sono più gravi a causa della maggiore frequenza degli uragani, dei periodi di siccità più lunghi e delle precipitazioni sempre più irregolari: pericoli che stanno già riducendo i raccolti, aumentando le perdite alimentari e minacciando i mezzi di sussistenza rurali in tutto il Paese.

Denominato "Adapt Jamaica: Rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici dei piccoli agricoltori vulnerabili nella Giamaica centrale", il progetto rappresenta il primo investimento in assoluto per il clima che la Giamaica ha ricevuto dal Gcf per un singolo paese. Il contributo del Gcf ammonta a oltre 40 milioni di dollari. Adapt Jamaica è stato approvato venerdì, durante la quarantaquattresima riunione del Consiglio di amministrazione del Gcf a Songdo, in Corea del Sud.

Il progetto, cofinanziato dal Jamaica Social Investment Fund, dal ministero dell'Agricoltura, della Pesca e delle Miniere della Giamaica, dalla Development Bank of Jamaica e dalla Fao, raggiungerà oltre 700mila beneficiari (circa la metà dei quali donne) in sei parrocchie centrali della Giamaica, responsabili di circa il 70% della produzione alimentare nazionale.

L'iniziativa si basa su un precedente progetto del Gcf Project Preparation Facility Readiness, guidato dalla Fao, che ha finanziato studi di fattibilità e analisi specifiche per il sito di Adapt Jamaica.

"Questa decisione sottolinea la fiducia che il Gcf e il Governo giamaicano ripongono nella capacità della Fao di fornire soluzioni alle molteplici sfide che il Paese si trova ad affrontare", ha dichiarato il direttore generale della Fao QU Dongyu. "Proteggere gli agricoltori vulnerabili e investire in sistemi agroalimentari sostenibili e resilienti è una delle scelte più intelligenti che possiamo fare per l'azione climatica, che al contempo realizza i Quattro Migliori: una migliore produzione, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno".

Floyd Green, ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Miniere della Giamaica, ha affermato che l'approvazione del progetto Adapt Jamaica è tempestiva e fondamentale per il suo Paese. "I nostri agricoltori sono in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici, affrontando siccità più intense, uragani più forti e rischi di produzione crescenti. Questo investimento ci permette di passare dalla risposta alla resilienza, rafforzando le infrastrutture, ampliando l'accesso a tecnologie intelligenti dal punto di vista climatico e migliorando le modalità di produzione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti alimentari da parte degli agricoltori. Si tratta di un passo decisivo per garantire la sicurezza alimentare della Giamaica per il futuro", ha dichiarato il Ministro.

In qualità di cofinanziatori e partner esecutivi, il Jamaica Social Investment Fund e la Development Bank of Jamaica, entrambi enti ad accesso diretto del Gcf (Fondo Verde per il Clima), svolgeranno un ruolo determinante nel garantire la sostenibilità a lungo termine e la titolarità del progetto da parte del Paese.