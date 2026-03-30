La Pasqua di KitKat è salva: ritrovato il camion rubato

La Pasqua è salva. Almeno quella di KitKat il marchio di Nestlé che due giorni fa è stato oggetto di una rapina "dolce" ma ugualmente "bruciante". Due giorni fa, infatti, è scattato l'allarme per la rapina di un carico da 12 tonnellate di KitKat, ma oggi è atrrivata la notizia, riportata dai canali social dell'azienda, che il carico è stato ritrovato.

Pochi o nulli i dettagli. "Possiamo confermare che sono disponibili 12 tonnellate di KitKat", ha anunciato l'azienda elvetica. "I prodotti - sottolinea il post - sono stati rubati durante il trasporto tra il nostro stabilimento nell’Italia centrale e la loro destinazione in Polonia. Stiamo collaborando alle indagini con le autorità locali, anche analizzando la catena di approvvigionamento dei partner. La buona notizia è che non ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza dei consumatori e l’offerta non ne risente".

Non si sa dove sia stato sottratto il carico di preciso né come sia stato recuperato. Nei giorni scorsi era trapelata la notizia che il camion che viaggiava dall'Italia verso la Polonia con a bordo 12 tonnellate di cioccolata KitKat risultava disperso e che l furto avrebbe potuto provocare un diminuzione delle forniture in tutta Europa.

Sempre nei giorni scorsi, KitKat, di proprietà del gigante alimentare svizzero Nestlé, aveva confermato in una dichiarazione alle agenzie di stampa internazionali che il camion "trasportava 413.793 unità della sua nuova gamma di cioccolato" ed era stato rubato "mentre era in transito in Europa". Secondo quanto dichiarato dal marchio, il carico da 12 tonnellate viaggiava tra i siti di produzione e di distribuzione: era partito dal centro Italia ed era diretto in Polonia, con l'obiettivo di distribuire le barrette di cioccolato nei Paesi attraversati.

"Abbiamo sempre incoraggiato le persone a prendersi una pausa dal KitKat - aveva dichiarato con una vena di ironia un portavoce del marchio, riferendosi allo slogan del brand "Have a break, have a kitkat" - Sembra, però, che i ladri abbiano preso alla lettera il messaggio e siano riusciti a portare via più di 12 tonnellate del nostro cioccolato". Nei giorni scorsi KitKat scherzava sul fatto che "pur apprezzando l'eccezionale gusto dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è ‌un problema in escalation per le aziende di tutte le dimensioni".

Il marchio aveva avvertito che "questo furto potrebbe portare a una carenza di KitKat sugli scaffali", riconoscendo che "i consumatori potrebbero purtroppo avere difficoltà a trovare i loro cioccolatini preferiti prima di Pasqua".

"È in corso un'indagine in stretta collaborazione con le autorità locali e i partner della catena di approvvigionamento", hanno fatto sapere dalla società che avvertiva come le barrette di cioccolato mancanti "potrebbero finire in mercati non ufficiali in Europa". L'azienda aveva dichiarato che la merce rubata può essere rintracciata attraverso la scansione dei codici di lotto univoci presenti su ogni barretta. "Se viene trovata una corrispondenza, l'utente dello scanner riceverà istruzioni chiare su come avvisare KitKat, che condividerà le informazioni in modo appropriato", aveva concluso il portavoce. Potrebbe essere4 proprio questa la chiave hi-tech che ha portato alla conculsione positiva della vicenda.