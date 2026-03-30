Olio, la Tunisia incrementa l'export del 55,7%

Il monitoraggio delle esportazioni di olio d'oliva tunisino durante i primi tre mesi della stagione 2025/2026 mostra che le quantità esportate hanno raggiunto le 130.900 tonnellate rispetto alle 84.100 tonnellate dello stesso periodo della stagione precedente, con un incremento del 55,7%. Lo sottolinea l'ultimo rapporto dell'Onagri , l'Observatoire National de l'Agriculture, l'organismo tunisino preposto al monitoraggio e all'analisi statistica del settore agricolo, relativo ai mesi compresi tra novembre 2025 e gennaio 2026.

A livello qualitativo, l'olio d'oliva confezionato rappresenta solo l'11,6%, contribuendo al 15,7% delle entrate totali, mentre il restante 88,4% viene esportato sfuso. Ciò rappresenta un aumento della quota di olio d'oliva confezionato rispetto alla stagione precedente (2024/2025), quando si attestava al 10,4%. Inoltre, la sola categoria dell'olio extravergine di oliva rappresenta l'89,5% del volume totale esportato.

In termini di valore, i ricavi da esportazione registrati nei primi tre mesi della stagione 2025/2026 sono stati pari a 1.621,2 milioni di dinari (pari a 478 milioni di euro) rispetto a 1.202,3 milioni di dinari (pari a 354 milioni di euro) dello stesso periodo della stagione precedente, con un incremento del 34,8%. Va notato che solo il 15,7% dei ricavi proviene dalle esportazioni di olio d'oliva confezionato. Il prezzo medio a gennaio 2026 è sceso a circa 3,58 €/kg, con oscillazioni tra 2,64 €/kg e 5,01 €/kg in base alla categoria.

Come sempre, il mercato europeo (UE) detiene la quota maggiore con il 55,4% del volume delle esportazioni, seguito dal Nord America (21,1%), dall'Asia (12,1%) e dall'Africa con solo il 7,5%. Il principale importatore di olio d'oliva tunisino è la Spagna con una quota del 30,9% delle esportazioni nei primi tre mesi della stagione, seguita dall'Italia (18,9%) e dagli Stati Uniti (16,8%).

Per quanto riguarda le esportazioni di olio d'oliva biologico, nei primi tre mesi della stagione 2025/2026 il volume delle esportazioni ha raggiunto le 12.600 tonnellate, per un valore di circa 170,8 milioni di dinari tunisini (50,3 milioni di euro). Tuttavia, la quota di olio d'oliva biologico confezionato non ha superato il 7,9% del volume totale di olio d'oliva biologico esportato.



Per quanto riguarda il prezzo medio dell'olio d'oliva biologico ha raggiunto 13,60 dollari tunisini /kg, (pèri a circa 4 euro) con un range da 12,74 TND/kg (3,76 euro) per il prodotto sfuso a 23,62 TND/kg (6,96 euro) per quello confezionato. Il principale importatore di olio d'oliva biologico tunisino è l'Italia, che rappresenta il 42% delle esportazioni nei primi tre mesi della stagione 2025/2026, seguita da Spagna (22%), Francia (16%) e Stati Uniti (12%).









