Accordo Ue-Marocco: 6,6 milioni per partecipare a Prima

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno firmato un accordo che estende la partecipazione del Marocco a PRIMA, il Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo, per il periodo 2025-2027, con un contributo del Marocco di 6,6 milioni di euro.



L'accordo è stato firmato dall'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Regno del Marocco presso l'Unione Europea, Ahmed Réda Chami, e dal Direttore Generale Marc Lemaître in rappresentanza della Commissione Europea, alla presenza della Commissaria per le Startup, la Ricerca e l'Innovazione, Ekaterina Zaharieva, e di Azzedine El Midaoui, ministro dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'innovazione del Regno del Marocco.



La firma è stata preceduta da un incontro bilaterale tra la Commissaria e il ministro per discutere della cooperazione UE-Marocco in materia di ricerca e innovazione.



"Il Marocco è stato un partner attivo e impegnato in PRIMA fin dall'inizio, con i suoi ricercatori che hanno svolto un ruolo chiave in diversi progetti nel Mediterraneo - spiega Ekaterina Zaharieva, Commissaria europea per le startup, la ricerca e l'innovazione - Con questo accordo, intensificheremo la nostra cooperazione per affrontare le sfide comuni, dall'acqua e l'agricoltura ai sistemi alimentari e alla resilienza climatica".



Partecipazione del Marocco a PRIMA



Dal lancio di PRIMA nel 2018, il Regno del Marocco ha partecipato attivamente all'iniziativa. I partner marocchini hanno preso parte a 137 dei 269 progetti finanziati finora, in ambiti quali l'agricoltura sostenibile, la gestione integrata delle risorse idriche e la filiera agroalimentare.



Questi progetti rappresentano un investimento totale di 25,9 milioni di euro, di cui 11,9 milioni di euro provenienti dalla Commissione europea e 13,9 milioni di euro dal Regno del Marocco, a diretto sostegno di istituti di ricerca e innovatori.



Nel corso degli anni, il Marocco ha svolto un ruolo attivo nella cooperazione scientifica regionale e ha costantemente rafforzato i suoi legami con i quadri di ricerca europei. La partecipazione continuativa a PRIMA consentirà ai ricercatori e agli istituti marocchini di accedere a nuove opportunità di finanziamento, iniziative di sviluppo delle capacità e partenariati di ricerca internazionali.



L'accordo contribuirà inoltre alle più ampie priorità di cooperazione UE-Marocco, tra cui il sostegno ai giovani, il rafforzamento degli ecosistemi dell'innovazione e la promozione dell'imprenditorialità.



Contesto



PRIMA è la più grande iniziativa di ricerca e innovazione dedicata alla regione del Mediterraneo, a sostegno di progetti collaborativi che affrontano sfide chiave come la scarsità idrica, l'agricoltura sostenibile e i sistemi alimentari resilienti. Attraverso PRIMA, istituti di ricerca, università, startup e innovatori sono incoraggiati a collaborare oltre confine, promuovendo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni pratiche alle sfide comuni del Mediterraneo.