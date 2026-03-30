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Packaging, Magis tiene il mercato col nastro adesivo
La società toscana chiude un 2025 "complesso" con ricavi a 774 milioni di euro
Magis S.p.a, società leader nella produzione di packagbing ossia di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per il body care di infanzia e adulti, quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, comunica che il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che sarà sottoposto all’approvazione della prossima assemblea degli azionisti della soc...
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EFA News - European Food Agency
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