Packaging, Magis tiene il mercato col nastro adesivo

Magis S.p.a, società leader nella produzione di packagbing ossia di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per il body care di infanzia e adulti, quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, comunica che il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che sarà sottoposto all’approvazione della prossima assemblea degli azionisti della soc...