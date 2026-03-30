Lavazza: numeri in crescita nel 2025

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Lavazza ha approvato il bilancio di esercizio 2025, "caratterizzato - spiegano da Torino - dal perdurare degli impatti delle quotazioni estremamente alte del caffè verde, in un contesto di forte volatilità dei mercati delle materie prime. Da gennaio 2021 fino ai primi mesi del 2025, il caffè Arabica ha subito rialzi del +230%, mentre la qualità Robusta del +325%".

Entrando nel dettaglio, nel 2025 il Gruppo ha registrato un fatturato di 3,9 miliardi di euro (+15,7% rispetto al 2024). L’Ebitda del Gruppo si è attestato a 340 milioni di euro, +8,8% rispetto ai 312 milioni di euro del 2024, con un Ebitda margin pari a 8,8% rispetto al 9,3% del 2024. L’Ebit è pari a 157 milioni di euro, rispetto ai 130 milioni del 2024. L’utile netto ha raggiunto 92 milioni di euro (erano 82 milioni lo scorso anno). La posizione finanziaria netta a fine 2025 è negativa per -432 milioni di euro, rispetto a 511 milioni di euro a fine 2024, e riflette la generazione di cassa realizzata nel corso dell’anno.

“Stiamo vivendo un contesto economico ancora segnato da un’estrema volatilità delle quotazioni del caffè. È sempre più difficile fare previsioni, ma la tempesta non è ancora finita", ha commentato Antonio Baravalle, amministratore delegato del Gruppo Lavazza. “Nonostante il quadro generale complesso, che ha portato anche a un calo dei volumi di vendita, siamo riusciti a chiudere il 2025 con risultati positivi sui principali indicatori finanziari. Non siamo però ancora in acque calme: la volatilità del mercato del caffè è ormai strutturale, i costi delle materie prime restano sotto pressione, le tensioni geopolitiche continuano a ridisegnare gli equilibri globali e il quadro regolatorio aggiunge ulteriore complessità”.

Secondo la società, tra i punti di forza e resilienza del Gruppo, centrale è la diversificazione per canale e per geografia. A livello di canale, il Gruppo presidia il consumo sia a casa sia fuori casa e continua a investire in un modello sempre più omnichannel che integra retail, horeca, office coffee service e distribuzione automatica, insieme allo sviluppo delle piattaforme digitali e dell’e-commerce.

Bene la crescita nel Nord America, dove il fatturato ha registrato un incremento del +26,9%, spinto soprattutto da Retail ed E-Commerce; male alcuni mercati come Polonia (-26% a volume) e Francia (-16,3% a volume), che hanno subito maggiormente l’impatto dell’aumento dei costi a livello di distribuzione. Parallelamente, il Gruppo continua a sviluppare il proprio percorso in Cina attraverso la partnership con Yum China, con l’obiettivo di consolidare nel medio-lungo periodo la presenza in un mercato in forte espansione, sia attraverso la rete di Coffee Shop, sia nel canale Retail.