Ferrero e Kinder: tutte le novità per Pasqua

Quest’anno la Pasqua Ferrero si tinge di colori, sapori e sorprese. L’importante novità della Pasqua 2026 è l’Uovo Raffaello, una proposta pensata per arricchire le feste con il gusto inconfondibile dell’iconica specialità Ferrero, già apprezzata anche nelle versioni tavoletta e gelato. Un guscio di cioccolato bianco con scaglie di cocco e croccanti pezzi di mandorla diventa lo scrigno perfetto per le iconiche delizie della gamma.

Un’altra novità sono i Ferrero Collection Crispy Eggs, croccanti ovetti ricoperti con cioccolato al latte o fondente con un ripieno cremoso alla nocciola o al cacao. In un formato perfetto per essere condiviso

Le Uova Ferrero Rocher tornano protagoniste della Pasqua 2026 avvolte nel caratteristico incarto dorato e con il tipico scrigno di cioccolato con granella di nocciola. All'interno, l'esperienza prosegue con le celebri specialità Ferrero Rocher. La gamma offre un'ampia scelta di gusti e formati: il formato piccolo in versione cioccolato al latte o fondente e il formato grande, nella nuova versione al cioccolato bianco, e nelle classiche cioccolato al latte o fondente.

Torna, dopo il successo dello scorso anno, l’Uovo Pocket Coffee, ispirato all’iconica pralina al caffè. Un uovo caratterizzato da una doppia copertura: uno strato interno al cacao e caffè, avvolto da uno strato esterno di finissimo cioccolato fondente con inclusioni croccanti al caffè.

Infine, per chi ricerca l'intensità del cacao sono ideali le Uova Ferrero Collection. Caratterizzate da una doppia copertura - uno strato di cacao all'interno e uno di finissimo cioccolato al latte, fondente o extra fondente all'esterno - sono disponibili nelle tre versioni Latte e Cacao, Fondente e Cacao ed Extra Fondente e Cacao con 65% di cacao nel cioccolato extra. Ogni uovo custodisce le famose specialità: Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir e Raffaello.

La gamma dedicata alla Pasqua si completa con i Ferrero Rocher Golden Eggs: ovetti di cioccolato con ripieno cremoso alla nocciola e cacao, arricchiti da granella di nocciole e pepite croccanti. Disponibili nelle varianti al latte o fondente, racchiudono l'inconfondibile esperienza multisensoriale della classica specialità in un raffinato incarto dorato. Ideali da condividere con i propri cari durante la festività.

Anche Kinder rinnova le sue offerte per un momento in cui il cioccolato e la sorpresa diventano protagonisti. Kinder Gransorpresa è il protagonista indiscusso, disponibile con le sorprese di Marvel Avengers, Disney Princess, e Pokémon e il formato Kinder Gransorpresa Maxi contiene i protagonisti di Disney Frozen e Marvel Spiderman. Per i ragazzi Kinder Gransorpresa Maxi propone, in partnership con Funko Pop!, gli iconici personaggi delle note saghe televisive e cinematografiche HarryPotter e One Piece. Inquadrando il QR code all’interno dell'uovo si potrà giocare con i personaggi vivendo una nuova esperienza digitale gratuita e accessibile. Kinder Gransorpresa Classico, invece, ha come protagonisti i personaggi di Barbie, Hot Wheels, Batman, Disney Micky Mouse & Friends e Paw Patrol.

Una grande novità è il Cestino Kinder Mix, con l’immagine del coniglio Pasquale che contiene Kinder Cereali, Kinder Cioccolato, Schoko-Bons e la Figura Cava Coniglio Pasquale. Simpatica new entry sono i Kinder Mini Friends, piccole coccinelle di cioccolato con morbido ripieno al latte.

Tornano anche le iconiche Figure Cave con sorpresa da 75gr, a forma di Coniglio pasquale, a forma di cuore da 53gr nei soggetti Coccinella, Pecorella e Coniglio e da 36gr, nei soggetti Scoiattolo, Pecorella, Coccinella, Rana e Pulcino.

Inoltre, il nuovo peluche Coccinella Kinder Maxi Mix, insieme ai peluche Pulcino e Coniglio, sono delle perfette confezioni regalo per i più piccoli.

Le nuove sorprese delle uova Kinder Sorpresa Maxi, da 100gr, quest’anno a tema Star Wars e Unicorns, insieme alla confezione da 6 pezzi di Kinder Sorpresa, con il simpatico pulcino, arricchiscono la gamma dedicata allaPasqua e alla preparazione della Caccia alle Uova.

Infine, tante proposte anche per gli adulti che non sanno rinunciare alla bontà del cioccolato Kinder: la grande Figura Cava Gallina, da 138gr, i Kinder Bueno Eggs, croccanti ovetti con ripieno alla nocciola ricoperti da cioccolato Kinder, i Kinder Love Mini, cuoricini di cioccolato Kinder perfetti per la condivisione con i propri cari e infine le Kinder Balls, sfere di cioccolato con ripieno al latte e granella di nocciole, una novità sulla Pasqua per un target più adulto.