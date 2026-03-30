Banqueting e catering: trend positivo nel 2025

Si è tenuta lunedì 30 marzo a Roma, presso la sede di Confcommercio, l’assemblea nazionale di Anbc-Fipe, l’Associazione Nazionale Banqueting e Catering. Un appuntamento centrale per il settore, che ha riunito imprenditori, esperti e istituzioni con l’obiettivo di delineare strategie concrete per affrontare le sfide future con visione, responsabilità e spirito di innovazione.

Nel corso dell’assemblea è emerso con chiarezza come il comparto continui a crescere, non solo in termini economici ma anche associativi. In particolare, si registra un incremento significativo dei nuovi associati, soprattutto nel Sud Italia, segnale evidente della vitalità e dell’attrattività del settore.

Il comparto del banqueting e catering conferma un trend fortemente positivo: nel 2025 ha registrato una crescita del +8%, dopo il +5,8% del 2024, superando i 2,3 miliardi di euro di fatturato complessivo. Un sistema che coinvolge oltre 110mila addetti, con circa 15mila occupati stabili, e che continua a espandersi trainato dalla ripresa degli eventi, dalla domanda di esperienze di qualità e dall’innovazione dei servizi.

Numeri che confermano la solidità e il dinamismo del comparto, sempre più orientato verso qualità, professionalità, sostenibilità e capacità di rispondere a un mercato in continua evoluzione.

"La crescita degli associati, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, è un segnale chiaro: il nostro è un settore vivo, dinamico e sempre più attrattivo", dichiara Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe. "Le imprese del banqueting e catering rappresentano un’eccellenza del Made in Italy, fondata su qualità, professionalità e capacità di innovazione. È proprio su questi valori che dobbiamo continuare a investire per rafforzare la competitività e garantire standard sempre più elevati. L’Assemblea Nazionale rappresenta un momento cruciale per il nostro settore", prosegue Capurro. "Dobbiamo affrontare le sfide con determinazione, puntando su legalità, qualità e giovani. Solo così potremo costruire un futuro solido e sostenibile. Il banqueting e il catering sono motori di valore economico, ma anche sociale e culturale: investire in qualità e professionalità significa rafforzare l’intero comparto e renderlo sempre più competitivo e attrattivo per le nuove generazioni".