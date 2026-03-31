It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Londra 2026: sensorialità e sostenibilità al centro dell'innovazione

Premio per mktg al marchio del pomodoro, e per la solidarietà all'azienda di Alba

Mutti e Ferrero. Sono questi i due nomi italiani annunciati tra i vincitori del World Food Innovation Awards 2026 che celebrano la creatività e l'impegno nel settore alimentare e delle bevande a livello internazionale. I premi di quest'anno rappresentano una svolta epocale per il settore, caratterizzata da un profondo impegno per la salute, la trasparenza e la risoluzione di complesse sfide globali...

Fc - 58790

EFA News - European Food Agency
Similar