Londra 2026: sensorialità e sostenibilità al centro dell'innovazione

Mutti e Ferrero. Sono questi i due nomi italiani annunciati tra i vincitori del World Food Innovation Awards 2026 che celebrano la creatività e l'impegno nel settore alimentare e delle bevande a livello internazionale. I premi di quest'anno rappresentano una svolta epocale per il settore, caratterizzata da un profondo impegno per la salute, la trasparenza e la risoluzione di complesse sfide globali...