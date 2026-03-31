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Londra 2026: sensorialità e sostenibilità al centro dell'innovazione
Premio per mktg al marchio del pomodoro, e per la solidarietà all'azienda di Alba
Mutti e Ferrero. Sono questi i due nomi italiani annunciati tra i vincitori del World Food Innovation Awards 2026 che celebrano la creatività e l'impegno nel settore alimentare e delle bevande a livello internazionale. I premi di quest'anno rappresentano una svolta epocale per il settore, caratterizzata da un profondo impegno per la salute, la trasparenza e la risoluzione di complesse sfide globali...
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EFA News - European Food Agency
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