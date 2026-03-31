Green Oleo, tengono i ricavi nel 2025

Il consiglio di amministrazione di Green Oleo, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. L'esercizio si è chiuso con una "significativa tenuta dei ricavi" attestati a 69,7 milioni di euro rispetto a 71 milioni del 2024 "grazie a...