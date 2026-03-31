Esselunga, fatturato 2025 in leggera crescita

Il gruppo Esselunga, nel 2025, ha realizzato vendite per € 9.531,8 milioni, in crescita dello 0,9% rispetto al 2024. L'ebitda è pari a € 725,5 milioni (7,6% sulle vendite), rispetto a € 570,8 milioni (6% sulle vendite) del 2024. La società comunica che "senza il beneficio relativo alla chiusura della raccolta premi, l’incidenza dell’ebitda sulle vendite sarebbe pari al 7,1%". L'ebit è stato pari a...