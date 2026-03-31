Lab Farmaceutico Erfo, forte crescita dei ricavi

Il consiglio di amministrazione di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., pmi Innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Il periodo si è chiuso con una "forte crescita" dei ricavi a € 10 milioni (+61% rispetto al 2024), ebitda in aumento a € 2 milioni il 61% in più rispetto al 2024 con un margine del 20% in aumento del 62% anno su anno. La posizione finanziaria netta cash positive per 500 mila euro da 2,1 milioni nel 2024 riflette l'investimento straordinario da 2,6 milioni di euro per l'acquisizione di Fit and Go (leggi notizia EFA News).

Nel 2025 è stata completata l'integrazione del modello multi brand consolidando Erfo come piattaforma europea del wellness integrato con oltre 270 punti vendita e 3 brand di proprietà (Diètnatural, Fit and Go, BodySano) Il calcolo dei ricavi totali è diverso dai ricavi delle vendite in quanto include talune voci ricomprese nel valo

“Il 2025 rappresenta un anno di svolta strategica per Erfo - spiega Alessandro Cutè, presidente e amministratore delegato di Erfo - L’integrazione di Fit and Go nel perimetro di consolidamento ha completato la costruzione di un ecosistema unico che integra nutrizione, fitness e wellness. Oggi Erfo rappresenta molto più di un’azienda che sviluppa e produce integratori alimentari. È un ecosistema in evoluzione, una piattaforma territoriale del benessere che, attraverso oltre 270 centri, entra ogni giorno nella vita di migliaia di persone accompagnandole in un percorso concreto di prevenzione, equilibrio e consapevolezza".

"Solo in Italia, attraverso i nostri brand - aggiunge Cuté - seguiamo ogni anno oltre 50.000 clienti nei nostri centri, contribuendo in modo tangibile al miglioramento della qualità della vita, grazie a percorsi personalizzati che integrano nutrizione, attività fisica e supporto professionale qualificato. La nostra ambizione è chiara: affermarci stabilmente tra i principali player europei del wellness integrato. Questo significa evolvere ogni centro in un vero hub del benessere, dove servizi, competenze e tecnologie convergono per offrire soluzioni personalizzate e accessibili. Significa integrare sempre di più ricerca scientifica, innovazione di prodotto e presidio territoriale, creando sinergie uniche in ambito health".

"In questa direzione - conclude il manager - si inserisce il rafforzamento continuo della nostra pipeline di ricerca e sviluppo. Dopo la presentazione di Osteo-Therapy, progetto ad alto contenuto scientifico per il quale prosegue il percorso di validazione e industrializzazione, abbiamo ulteriormente ampliato il nostro orizzonte innovativo con la presentazione di tre nuovi progetti da sviluppare insieme a partner scientifici di primario standing internazionale”.