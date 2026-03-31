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Gdo italiana in salute secondo Mediobanca
L'Osservatorio attesta che nel 2025 le vendite sono salite del 4,3%
L’Area Studi Mediobanca ha presentato oggi la nuova edizione dell’Osservatorio sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare che aggrega i dati economico-patrimoniali di 118 aziende nazionali e 30 maggiori player internazionali per il periodo 2019-2024. Per l’Italia la copertura è stimata pari al 95,8% del mercato. Lo studio comprende approfondimenti sul contesto competitivo, un focus...
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EFA News - European Food Agency
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