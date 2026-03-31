Gdo italiana in salute secondo Mediobanca

L’Area Studi Mediobanca ha presentato oggi la nuova edizione dell’Osservatorio sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare che aggrega i dati economico-patrimoniali di 118 aziende nazionali e 30 maggiori player internazionali per il periodo 2019-2024. Per l’Italia la copertura è stimata pari al 95,8% del mercato. Lo studio comprende approfondimenti sul contesto competitivo, un focus...