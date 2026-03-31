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CLARA MOSCHINI

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Italia prima nell'export di conserve di pomodoro

Ismea: nel 2025 export a 2,8 miliardi di euro

L’Italia rafforza il proprio ruolo nel comparto del pomodoro da industria, superando 5,8 milioni di tonnellate di produzione e tornando al secondo posto mondiale, alle spalle degli Stati Uniti. Un risultato che conferma il peso della filiera nazionale in uno dei settori simbolo dell’agroalimentare italiano. Lo sottolinea l'Ismea nel report "Tendenze - Focus conserve di pomodoro" secondo cui, sempre nel...

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EFA News - European Food Agency
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