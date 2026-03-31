UE: statistiche agricole da semplificare

Si è svolto a Bruxelles lo scorso 24 marzo il dialogo sull'attuazione delle statistiche agricole. L'evento ha previsto una discussione aperta con rappresentanti degli agricoltori, imprese e associazioni agricole, parti sociali e autorità statistiche nazionali. L'obiettivo è stato quello di raccogliere il feedback delle parti interessate sulle opportunità per semplificare la raccolta dei dati e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo al contempo la qualità e la pertinenza delle statistiche agricole.

Gli scambi sono iniziati con un bilancio delle lezioni apprese dall'attuazione del Regolamento (UE) 2018/1091 sulle statistiche agricole integrate, che comprende il censimento agricolo del 2020 e due indagini sulle aziende agricole del 2023 e del 2026, che offrono una visione unica della realtà degli agricoltori in tutta Europa.

Le discussioni hanno evidenziato la necessità di una migliore interoperabilità dei dati per facilitare il riutilizzo dei dati esistenti a fini statistici e per partenariati sostenibili tra i detentori dei dati e le autorità statistiche. È stato sottolineato il principio di "raccogliere una volta e utilizzare più volte" per evitare sovrapposizioni nelle raccolte dati, unitamente alla necessità di definire meglio l'ambito della raccolta dati, garantire l'utilizzo di definizioni armonizzate e comunicare adeguatamente i nuovi requisiti. I partecipanti hanno auspicato che il futuro quadro giuridico includa meccanismi di facilitazione e supporto per l'utilizzo di nuove fonti, come i dati relativi ai macchinari agricoli e le tecnologie digitali.

Le parti interessate hanno suggerito che flussi di dati fluidi e l'interoperabilità possano essere supportati dall'utilizzo di identificativi aziendali univoci che consentano l'interconnessione dei dati esistenti in registri amministrativi separati. Ciò dovrebbe essere combinato con sforzi per un più ampio riutilizzo di tali dati per la compilazione delle statistiche europee da parte delle autorità pubbliche dei paesi dell'UE e a livello europeo. La continua rilevanza delle statistiche agricole ufficiali dovrebbe essere garantita migliorandone la tempestività, cogliendo le tendenze emergenti e fornendo agli agricoltori informazioni più adatte alle loro esigenze.

Il commissario europeo per l'Economia Valdis Dombrovskis ha concluso il Dialogo sull'attuazione sottolineando l'importanza fondamentale del contributo delle parti interessate, non solo per semplificare la rendicontazione statistica e ridurre gli oneri, ma anche per garantire che le statistiche ufficiali europee continuino a rispondere alle reali esigenze di agricoltori, imprese e responsabili politici in un contesto in rapida evoluzione. Eurostat terrà conto degli esiti di questo dialogo sull'attuazione e degli altri riscontri ricevuti dalle parti interessate nella preparazione del quadro europeo per le future statistiche agricole.