Coca Cola System investe 1 miliardo di dollari in Sudafrica

Coca-Cola System in Sudafrica, composto da Coca-Cola e dai suoi imbottigliatori autorizzati (Coca-Cola Beverages South Africa e Coca-Cola Peninsula Beverages) ha annunciato un investimento previsto di 17,6 miliardi di rand (quasi 900 milioni di euro, oltre 1 miliardi di dollari) in Sudafrica entro il 2030. L'annuncio è stato dato da Luis Felipe Avellar, presidente della divisione Africa di The Coca-Cola C...