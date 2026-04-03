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Coca Cola System investe 1 miliardo di dollari in Sudafrica
Investimento entro il 2030 per ampliamento della capacità produttiva, distribuzione e innovazione
Coca-Cola System in Sudafrica, composto da Coca-Cola e dai suoi imbottigliatori autorizzati (Coca-Cola Beverages South Africa e Coca-Cola Peninsula Beverages) ha annunciato un investimento previsto di 17,6 miliardi di rand (quasi 900 milioni di euro, oltre 1 miliardi di dollari) in Sudafrica entro il 2030. L'annuncio è stato dato da Luis Felipe Avellar, presidente della divisione Africa di The Coca-Cola C...
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EFA News - European Food Agency
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