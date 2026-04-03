Tetra Pak, espansione a stelle e strisce

Tetra Pak ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuovissima struttura presso la sua sede centrale per Stati Uniti e Canada a Denton, in Texas, che rappresenta un'importante espansione del suo Centro di Sviluppo Prodotto (PDC). Questo nuovo investimento rafforzerà la capacità di Tetra Pak di supportare i marchi del settore alimentare e delle bevande nell'ideazione, formulazione, l...