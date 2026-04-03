Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Tetra Pak, espansione a stelle e strisce
Avviati i lavori per l'ampliamento del centro di sviluppo in Texas
Tetra Pak ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuovissima struttura presso la sua sede centrale per Stati Uniti e Canada a Denton, in Texas, che rappresenta un'importante espansione del suo Centro di Sviluppo Prodotto (PDC). Questo nuovo investimento rafforzerà la capacità di Tetra Pak di supportare i marchi del settore alimentare e delle bevande nell'ideazione, formulazione, l...
Fc - 58902
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency