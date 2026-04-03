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CLARA MOSCHINI

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Tetra Pak, espansione a stelle e strisce

Avviati i lavori per l'ampliamento del centro di sviluppo in Texas

Tetra Pak ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuovissima struttura presso la sua sede centrale per Stati Uniti e Canada a Denton, in Texas, che rappresenta un'importante espansione del suo Centro di Sviluppo Prodotto (PDC). Questo nuovo investimento rafforzerà la capacità di Tetra Pak di supportare i marchi del settore alimentare e delle bevande nell'ideazione, formulazione, l...

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EFA News - European Food Agency
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