Per Tikedo è questione di etichetta... spagnola

Tikedo, piattaforma leader nel Sud Europa nel settore delle etichette, con un fatturato di Gruppo superiore a € 80 milioni, annuncia l’acquisizione dei rami d’azienda di CMYK Grafica, Etiquetas Alvilab ed Etyprinter, tre realtà spagnole specializzate nella produzione di etichette autoadesive.L’operazione, sottolinea la nota ufficiale, è stata realizzata tramite asset deal e ha portato alla creazione...