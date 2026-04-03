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Per Tikedo è questione di etichetta... spagnola
Acquisite le socieà iberiche CMYK Grafica, Etiquetas Alvilab ed Etyprinter
Tikedo, piattaforma leader nel Sud Europa nel settore delle etichette, con un fatturato di Gruppo superiore a € 80 milioni, annuncia l’acquisizione dei rami d’azienda di CMYK Grafica, Etiquetas Alvilab ed Etyprinter, tre realtà spagnole specializzate nella produzione di etichette autoadesive.L’operazione, sottolinea la nota ufficiale, è stata realizzata tramite asset deal e ha portato alla creazione...
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EFA News - European Food Agency
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