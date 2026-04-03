It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Varate linee guida europeo per l'acquacoltura

Un corso per implementare modelli di consumo energetico e tecnologie sostenibili

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento di lavoro che illustra come il settore dell'acquacoltura possa ridurre la propria impronta di carbonio attraverso una maggiore efficienza energetica e un maggiore utilizzo di energie rinnovabili. Incentrato sulla produzione primaria di acquacoltura, il documento raccoglie le migliori pratiche e gli strumenti pratici non solo degli Stati membri...

Fc - 58931

EFA News - European Food Agency
Similar