Varate linee guida europeo per l'acquacoltura

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento di lavoro che illustra come il settore dell'acquacoltura possa ridurre la propria impronta di carbonio attraverso una maggiore efficienza energetica e un maggiore utilizzo di energie rinnovabili. Incentrato sulla produzione primaria di acquacoltura, il documento raccoglie le migliori pratiche e gli strumenti pratici non solo degli Stati membri...