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Varate linee guida europeo per l'acquacoltura
Un corso per implementare modelli di consumo energetico e tecnologie sostenibili
La Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento di lavoro che illustra come il settore dell'acquacoltura possa ridurre la propria impronta di carbonio attraverso una maggiore efficienza energetica e un maggiore utilizzo di energie rinnovabili. Incentrato sulla produzione primaria di acquacoltura, il documento raccoglie le migliori pratiche e gli strumenti pratici non solo degli Stati membri...
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EFA News - European Food Agency
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