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Polo del Gusto: Dammann Frères inaugura nuovo stabilimento
Nasce in Francia polo industriale che integra produzione, logistica e uffici
Dammann Frères, storica Maison francese di tè pregiati e parte del Polo del Gusto, ha inaugurato il suo nuovo sito industriale e sede centrale a Dreux, Eure-et-Loir. Con una superficie di 26.500 m², questa struttura all’avanguardia riunisce produzione, logistica e funzioni aziendali sotto un unico tetto, a supporto della crescita dell’azienda in Francia e all’estero. Situato nel cuore del parco in...
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EFA News - European Food Agency
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