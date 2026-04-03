It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Polo del Gusto: Dammann Frères inaugura nuovo stabilimento

Nasce in Francia polo industriale che integra produzione, logistica e uffici

Dammann Frères, storica Maison francese di tè pregiati e parte del Polo del Gusto, ha inaugurato il suo nuovo sito industriale e sede centrale a Dreux, Eure-et-Loir. Con una superficie di 26.500 m², questa struttura all’avanguardia riunisce produzione, logistica e funzioni aziendali sotto un unico tetto, a supporto della crescita dell’azienda in Francia e all’estero. Situato nel cuore del parco in...

lml - 58932

EFA News - European Food Agency
Similar