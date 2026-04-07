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Il fondo Linfa (Riello) investe nello zucchero
Round seed a favore di Neoh, azienda austriaca innovativa nell'agrifoodtech
Linfa, il fondo di impact investing focalizzato sull’agrifoodtech gestito da Riello Investimenti sgr, ha partecipato a un nuovo round di investimento a favore di Neoh, società foodtech austriaca impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per la riduzione dello zucchero nei prodotti alimentari. L’operazione, sottolinea il comunicato ufficiale, "è stata realizzata insieme a un pool di investitori per un...
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EFA News - European Food Agency
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