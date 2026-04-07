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Usa: ancora in calo il consumo di alcolici
Vino rimane il più penalizzato dalle nuove tendenze, favorite le bevande ready-to-drink
Il mercato globale delle bevande alcoliche prosegue la sua fase di rallentamento. L'epicentro della crisi si confermano essere gli Usa, dove, nel 2025, i dati preliminari di Iwsr, mostrano una contrazione dei volumi pari al 5%, a causa di pressioni economiche che continuano a pesare sui consumatori e a influenzarne le abitudini di consumo.L'analisi registra cali in tutte le principali categorie: -...
lml - 58953
EFA News - European Food Agency
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