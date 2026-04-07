Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Crédit Agricole finanzia le pizze Roncadin
20 mln euro a supporto del piano di investimenti 2026-2029
Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento Esg Linked Loan di 20 milioni di euro a favore di Roncadin SB, azienda di riferimento nel settore del frozen food di alta qualità con l’obiettivo di sostenere il piano di investimenti del Gruppo previsto per il quadriennio 2026-2029. "Caratteristica principale del finanziamento è la presenza di un meccanismo di premialità, collegato alla valutazione delle...
lml - 58955
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency