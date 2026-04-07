Federbio, Manifesto per il biocontrollo

Negli ultimi dieci anni in Italia l'uso di agrofarmaci è diminuito del 18%, mentre i principi attivi anche di origine biologica hanno registrato un incremento del 133%. Per affrontare le nuove sfide climatiche e rafforzare la resilienza delle colture dai patogeni emergenti, è determinante poter contare su soluzioni all’avanguardia.

Il biocontrollo, che utilizza sostanze e organismi di origine naturale o identiche ad esse, rappresenta un’ulteriore soluzione per sostenere gli agricoltori, proteggere le colture in modo efficace, tutelare la biodiversità e la salute dei suoli.

Agrofarma e FederBio hanno elaborato un documento programmatico congiunto, rivolto alle istituzioni nazionali ed europee, chiedendo un impegno concreto per lo sviluppo del biocontrollo e dell’innovazione in agricoltura. Il "Manifesto" propone cinque linee di intervento per supportare la competitività delle aziende agricole italiane: dalla definizione di biocontrollo alla revisione degli iter autorizzativi, fino a programmi di formazione e misure dedicate nella prossima PAC.

In collaborazione con il senatore Luca De Carlo, Agrofarma e FederBio organizzano per il 15 aprile 2026 alle ore 15 presso la Sala ISMA del Senato un evento di presentazione del “Manifesto per il Biocontrollo”, durante il quale sono previsti gli interventi di:

Francesco Lollobrigida - ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Marcello Gemmato - sottosegretario di Stato alla Salute;

Luca De Carlo - presidente Commissione Agricoltura del Senato;

Maria Grazia Mammuccini - presidente FederBio;

Paolo Tassani - presidente Agrofarma – Federchimica;

Herbert Dorfmann - Europarlamentare, Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale;

Dario Nardella - Europarlamentare, Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale;

Maria Chiara Zaganelli - Direttore Generale CREA.





