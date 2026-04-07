Bar dei Cesaroni: addio al locale della Garbatella

La serie TV "I Cesaroni" è rimasta nel cuore di molti italiani e, in particolare, di molti romani. Anche a distanza di una ventina d'anni dai primi episodi, il bar che costantemente faceva da sfondo alla fiction è diventato un luogo iconico, investito di una straordinaria popolarità, trasmessa per osmosi all'intero quartiere romano della Garbatella.

Situato in piazza Giovanni da Triora, nel cuore del rione (un tempo popolare, oggi sempre più rinomato), il Bar dei Cesaroni, che ospitava al suo interno anche il Roma Club Garbatella, chiuderà i battenti per sempre, per lasciare il posto a una nuova attività di ristorazione ma di segno completamente diverso. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla partenza della nuova serie de "I Cesaroni", in programma il 13 aprile, che, verosimilmente, potrebbe essere anche l'ultima in assoluto.

Il noto caffè aveva cambiato nome proprio sull'onda lunga della popolarità della serie, in una geniale operazione di marketing. Vent'anni di straordinario boom d'affari ma adesso, anche per il Bar dei Cesaroni sono arrivati i titoli di coda. I titolari hanno deciso di vendere il locale a due giovani imprenditori, in procinto di aprire un'osteria che si chiamerà "Garbata e Bella", con un'evidente richiamo al nome del quartiere, il quale, a sua volta richiamerebbe le caratteristiche amabili di un'ostessa diventata molto popolare negli anni '20 del secolo scorso, proprio quando il rione vedeva la luce.

Il food, dunque, è sempre nel destino della Garbatella, quartiere che, negli ultimi anni, oltretutto, ha visto un florilegio di pub, birrerie, pizzerie e ristoranti, che richiamano la romanità più genuina. Un cerchio che si chiude, allora, e chissà che, in futuro, anche "Garbata e Bella" non possa fare da sfondo a qualche nuova fiction.