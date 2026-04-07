Maltempo. Intesa Sanpaolo: 500 milioni per i danni

Intesa Sanpaolo ha stanziato € 500 milioni a sostegno di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, regioni colpite da recenti eventi di maltempo, con interventi dedicati a famiglie e imprese, in particolare alle filiere agricole, con l’obiettivo di dare supporto immediato per la ripresa economica dei territori.

Il supporto finanziario è destinato all’intero tessuto economico e sociale delle aree coinvolte:

famiglie residenti nelle zone danneggiate, imprese e PMI, artigiani e commercianti, enti del Terzo Settore.

Particolare attenzione è rivolta al comparto agricolo delle quattro regioni, tra i più colpiti dagli eventi climatici estremi, con terreni coltivati allagati da rilavorare e riseminare nonché danni a diverse colture stagionali: sono previsti nuovi finanziamenti a condizioni dedicate.

Inoltre, è possibile richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale:

dei finanziamenti per le imprese

dei mutui per le famiglie residenti nelle aree interessate.

Le filiali sul territorio e la Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo sono a disposizione per informazioni e assistenza.



