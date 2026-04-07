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CLARA MOSCHINI

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Ismea a Vinitaly fa il punto sul vino

Incontri in collaborazione col Masaf su nuove rotte commerciali, OCM vino e gestione del rischio

Ismea sarà presente alla 58a edizione di Vinitaly (Verona, 12-15 aprile 2026) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf. Nel corso della manifestazione, l’Istituto promuoverà due momenti di confronto e approfondimento rivolti agli operatori della filiera vitivinicola, alle istituzioni e ai media, confermando il proprio ruolo di supporto strategico al set...

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EFA News - European Food Agency
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