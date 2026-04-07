Ismea a Vinitaly fa il punto sul vino

Ismea sarà presente alla 58a edizione di Vinitaly (Verona, 12-15 aprile 2026) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf. Nel corso della manifestazione, l’Istituto promuoverà due momenti di confronto e approfondimento rivolti agli operatori della filiera vitivinicola, alle istituzioni e ai media, confermando il proprio ruolo di supporto strategico al set...