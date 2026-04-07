Diageo, John O Keefe nuovo presidente Nord America

Diageo ha nominato John O’Keeffe ceo e presidente della sua divisione Nord America, con effetto da aprile 2026. John O’Keeffe lavora in azienda da oltre 20 anni e attualmente ricopre la carica di presidente per l'Asia Pacifico e Global travel India Markets



O'Keefe subentra a Sally Grimes, che ha lasciato l'azienda a marzo. O'Keefe ha una vasta esperienza internazionale, avendo ricoperto ruoli di responsabilità in diverse regioni e categorie. Tra i suoi precedenti incarichi figurano quello di presidente per l'Africa e la Birra, ceo e amministratore delegato di Guinness Nigeria e amministratore delegato per la Russia e l'Europa Orientale.



O’Keeffe ha, inoltre, ricoperto ruoli di leadership globale nell'ambito dell'innovazione, della birra e del Baileys, oltre a precedenti posizioni dirigenziali e di marketing all'interno dell'azienda.