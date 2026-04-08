Polonia, in Borsa Burger King e Popeyes

Intende quotarsi alla Borsa di Varsavia Rex Concepts, operatore di catene di ristoranti a servizio rapido e master franchisee dei marchi Burger King e Popeyes in Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Secondo le previsioni del board i proventi lordi derivanti dall'emissione di nuove azioni ammonteranno a 560 milioni di zloty (circa 132 milioni di euro) e saranno utilizzati per perseguire gli obiettivi strategici della società.

Il gruppo è stato fondato nel 2022 da professionisti del settore di grande esperienza, ovvero Olgierd Danielewicz e Peter Kaineder, entrambi ex dirigenti di AmRest, in collaborazione e con il supporto di Henry McGovern, fondatore di AmRest, e Steven K. Winegar, fondatore di Restauravia Grupo Empresarial.

"Riteniamo che l'offerta pubblica e la quotazione della società alla Borsa di Varsavia ci consentiranno di capitalizzare le opportunità offerte dal mercato pubblico e di realizzare i nostri ambiziosi piani, tra cui l'espansione delle reti Popeyes e Burger King fino a circa 850 ristoranti entro il 2032, di cui oltre 700 saranno gestiti direttamente dalla società - ha dichiarato il presidente Olgierd Danielewicz - Il nostro obiettivo è espandere la nostra piattaforma in nuovi mercati dell'Europa centrale e ampliare gradualmente il nostro portafoglio con nuovi marchi del settore della ristorazione rapida".

Il gruppo ha iniziato con 20 ristoranti di proprietà nel 2022: a fine 2025 gestiva 159 punti vendita: 65 ristoranti Popeyes, rispetto ai 27 dell'anno precedente, e 94 ristoranti Burger King, rispetto ai 73 dell'anno precedente. Solo nel 2025, il Gruppo ha aperto 59 nuovi ristoranti, di cui 23 in Polonia, 16 nella Repubblica Ceca e 20 in Romania.

Oltre ai ristoranti di proprietà, a fine 2025, la rete Burger King comprendeva anche 96 ristoranti gestiti da sub-franchising indipendenti. Ora prevede di aprire circa 70 nuovi ristoranti nel 2026 e di continuare l'espansione a un ritmo di oltre 80 ristoranti all'anno negli anni successivi in Polonia, Repubblica Ceca e Romania. L'obiettivo è raggiungere 850 punti vendita entro il 2032, di cui oltre 700 ristoranti gestiti direttamente dall'azienda.

A fine del 2025, il Gruppo ha registrato un fatturato di 594,6 milioni di zloty (circa 140 milioni di euro), rispetto a 358,5 milioni di zloty del2024, con una crescita annua del 66%: anche l'ebitda 2025 è migliorato significativamente, raggiungendo 43,4 milioni di zloty (10,2 milioni di euro), rispetto a 6.000 zloty (1.400 euro) dell'anno precedente.