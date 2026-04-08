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La Doria: fatturato e ricavi in ascesa
Crescita favorita anche dalle acquisizioni
Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 de La Doria. Il gruppo ha registrato ricavi pari a 1,375 miliardi di euro, in aumento del 7,7% rispetto agli 1,277 miliardi di euro del 2024.La crescita è stata sostenuta sia dall’andamento positivo delle vendite sia dal contributo delle operazioni straordinarie completate.Nel corso del 2025 il Gruppo ha infatti portato a termine due acquisizioni st...
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EFA News - European Food Agency
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