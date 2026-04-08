Giornata Suinicoltura 2026: si chiudono le iscrizioni

Appuntamento mercoledì 15 aprile a Modena, presso l'Hotel Baia del Re.

Ultimi posti disponibili per partecipare al Corso di Formazione sulla Prrs (Sindome riproduttiva e respiratoria dei suini), organizzata da Expo Consulting srl nell'ambito delle iniziative promosse dalla Giornata della Suinicoltura (www.giornatadellasuinicoltura.it).

L'appuntamento, rivolto ad allevatori, veterinari e tecnici, è fissato per mercoledì, 15 aprile 2026 a Modena, presso l'Hotel Baia del Re, a partire dalle ore 9 e si avvarrà degli interventi di Giovanni Franzo, docente presso il Dipartimento Maps all’Università di Padova e di Giampietro Sandri, medico veterinario aziendale.

La Prrs, come sanno perfettamente gli operatori del settore, rappresenta una delle principali criticità sanitarie per la suinicoltura italiana con un impatto economico stimato in oltre 120milioni di euro/anno. Endemica e caratterizzata da un'elevata variabilità genetica, la Prrs incide in modo significativo sulle performance produttive degli allevamenti e impatta negativamente su fertilità, accrescimenti e mortalità.

La stabilizzazione sanitaria e la riduzione dell'impatto economico rappresentano gli obiettivi degli allevamenti suinicoli situati nel Nord Italia dove si concentra la produzione nazionale. La situazione è diversa nelle aree a minor densità produttiva, dove il virus della Prrs può comparire in forma più episodica. Gli impatti sarebbero comunque molto rilevanti ed è per questo che la biosicurezza, per ogni realtà produttiva, deve essere sempre una priorità strutturata ed efficace.

Gli esperti confermano che allo stato attuale l'eradicazione del virus della Prrs non può essere un obiettivo realistico. Lo è invece quello di contenerne gli effetti garantendo la continuità produttiva.

In assenza di un Piano nazionale strutturato, la partita si gioca pertanto a livello aziendale e di filiera: nel futuro della suinicoltura italiana la gestione della Prrs sarà sempre meno un tema sanitario e sempre più una questione strategica. Anche di questo si occuperà il Corso di Formazione che prevede un ampio spazio di confronto/dibattito tra i relatori e il pubblico presente in sala.