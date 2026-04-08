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Tecnologia. Piovan Food & Powders cresce in Emilia-R
Nuovo stabilimento a San Felice sul Panaro triplicherà gli spazi produttivi
Un decennio di crescita ininterrotta, confermata dai numeri del fatturato salito da 2 a circa 60 milioni di euro, e un nuovo stabilimento in Emilia-Romagna pronto a triplicare gli spazi produttivi. La divisione Food & Powders di Piovan Group accelera il proprio percorso di sviluppo e annuncia l’apertura, operativa a partire dall’autunno 2026, di una nuova sede in provincia di Modena. Piovan Food & Po...
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EFA News - European Food Agency
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