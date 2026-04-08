Bbq Expo e Butcher Show/2. Chef e pit master in azione

La trasformazione narrata dal doppio evento Bbq Expo e Butcher Show (leggi notizia EFA News) sarà al centro del programma di eventi, con un calendario fitto di dimostrazioni, sessioni tecniche e sfide che alternano formazione e spettacolo. Sul palco e nelle aree cooking si alternano alcuni dei nomi più rappresentativi del barbecue italiano. Andrea Critelli porta in scena il Whole Hog, maiale intero cotto per dodici ore, una delle preparazioni più impegnative della tradizione americana dove il tempo è l'ingrediente principale. Andrea Marino, Bbq coach, guida una sessione dedicata all'arte del brisket, il taglio più tecnico e più ambito del barbecue texano. Giovanni Baratta, pit master e socio di Joe Bastianich, firma uno Smashburger in collaborazione con lo chef Massimo Vallotti: e lo farà su un offset smoker americano da 500 galloni arrivato direttamente dalla Georgia, un affumicatore grande quanto dieci vasche da bagno, raramente visto in Europa.

Il programma si allarga con incursioni internazionali che confermano quanto il fuoco sia un linguaggio senza confini. Marco Buhi Dacchini porta l'Asian Bbq Fusion, Emilio Leonzio esplora il mito del pastrami e la New York Deli Culture, Guido Asados e il butcher Gianluca Nana raccontano la tradizione argentina, Dott. Asado le cotture sudamericane tra tecnica e rito. Luca Bini lavora sul mare in plancha, Marco Savona sulle salse iconiche reinterpretate in chiave italiana. A completare l'esperienza è il grande Grill & Beer Village nell'area esterna: grigliate al momento, finger food, birre artigianali e distillati, dove la cucina diventa spettacolo vivo.

Bbq Expo, grazie all'importante collaborazione con Stefano Noli (pitmaster di South Brixia Bbq è campione italiano 2023; attualmente è il team con più gare all’attivo in Italia) ospita la Master's Challenge, prima gara italiana sanzionata dalla Kcbs, la federazione americana che regola le competizioni di barbecue a livello mondiale. I team si sfidano su quattro categorie: pollo, costine di maiale, boston butt e brisket. I punteggi sono validi per la classifica Toy Europe 2026 e il titolo più ambito è quello di Grand Champion, assegnato alla squadra con il punteggio complessivo più alto. Una competizione che porta Parma direttamente dentro il circuito internazionale del barbecue agonistico.

Nel padiglione accanto, Butcher Show riunisce realtà artigianali e industriali da tutta Italia e dall'estero, insieme alle principali rappresentanze istituzionali del settore: Assocarni, Federcarni, Assica e la Nazionale Italiana Macellai. A confermare il peso strategico del comparto è la presenza del Gruppo Cremonini, player centrale della supply chain italiana.

Un comparto in piena trasformazione, che Butcher Show fotografa nella sua complessità. Simbolo di questo cambiamento è il macellaio che nel 2026 non è più soltanto chi taglia la carne: è chi interpreta nuovi stili di vita, costruisce servizi, investe in tecnologie. Un professionista che pensa sempre più come un ristoratore: valorizza i tagli meno convenzionali, lavora l’animale nella sua interezza, costruisce una filiera tracciata dall’allevamento al piatto. Il banco non è un residuo del passato: è la bandiera di un’identità professionale che si rinnova, capace di dialogare con la cucina, ruotare il prodotto fresco, raccontare al cliente la storia di quello che acquista.

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