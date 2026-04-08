Casa Optima: Monica Balocco nuovo direttore BU Decoration

Casa Optima, gruppo del settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato, ha nominato Monica Balocco - già membro del Board come Group Project Manager Officer (Pmo) - nuovo direttore della Business Unit (BU) Decoration, rafforzando il presidio manageriale di una delle linee di business strategiche del Gruppo. "La Business Unit Decoration, focalizzata nello sviluppo e nella produzione di decorazioni ed ingredienti per pasticceria e gelateria, passa sotto la guida di Balocco in una importante fase di sviluppo e valorizzazione delle sinergie all’interno di Casa Optima", si legge in una nota dell'azienda.

Manager con esperienza nella gestione di programmi complessi e nel governo dei processi, in Casa Optima dal 2018, Balocco ha contribuito al rafforzamento della governance e all’implementazione di progetti di eccellenza operativa. Nel nuovo assetto organizzativo Monica Balocco mantiene inoltre la responsabilità delle attività di M&A e Masterdata. L’incarico ora assunto da Monica Balocco è stato fino ad oggi ricoperto da Giuliano Tosi, che ha contribuito alla nascita di Casa Optima e che lascerà il Gruppo nelle prossime settimane per intraprendere un nuovo percorso professionale.

“Il rafforzamento del management e la valorizzazione di competenze interne rappresentano per noi una scelta precisa", sottolinea Francesco Fattori, amministratore delegato di Casa Optima. "Crediamo in una leadership capace di coniugare visione strategica, disciplina esecutiva e sviluppo internazionale. La nomina di Monica Balocco va esattamente in questa direzione e rafforza ulteriormente la nostra capacità di governo e crescita nel medio-lungo periodo”.

Nel quadro della nuova configurazione organizzativa, Fabrizio Finelli, già BU Director Ice Cream & Pastry, assume anche la responsabilità della BU Beverage, con il ruolo di Chief Commercial Officer di Casa Optima, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra business storicamente complementari e sostenere il percorso di crescita commerciale del Gruppo.