Ricerca e genetica avanzata: impegno Bayer contro malattia del pomodoro

Il Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBrfv) continua a rappresentare una delle sfide fitosanitarie più complesse per la filiera del pomodoro a livello globale. Dalla sua comparsa nei principali bacini produttivi, il virus ha dimostrato una straordinaria capacità di diffusione e adattamento.

Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha infatti evidenziato come l’elevata variabilità genetica del ToBrfv favorisca l’emergere di nuove varianti in grado di aggirare alcuni meccanismi di difesa delle piante.

È in questo scenario che si inserisce l’attività di ricerca di Bayer che, attraverso la divisione Vegetables e i brand Seminis e De Ruiter, sta sviluppando nuove varietà di pomodoro caratterizzate da una resistenza multigenica al ToBrfv. "Il virus ha dimostrato una grande capacità di evoluzione e adattamento", spiega Paolo Pesaresi, Unit Portfolio Agronomy Lead Seminis, "e questo rende evidente come le strategie di difesa debbano basarsi su meccanismi genetici più complessi rispetto alle tradizionali resistenze monogeniche".

Per valutare l’efficacia di questo approccio genetico, Bayer ha condotto due trial interni in compartimenti di serra separati, confrontando quattro varietà di pomodoro dotate di resistenza multigenica con un controllo suscettibile e con varietà caratterizzate da resistenza monogenica. Un ulteriore obiettivo del programma di ricerca è stato quello di integrare la nuova tecnologia genetica senza compromettere gli aspetti fondamentali per i produttori, come resa, qualità del pomodoro e performance agronomiche.

Le nuove varietà interesseranno diversi segmenti del mercato del pomodoro, dai beef al grappolo, fino ai cocktail e cherry plum, ampliando l’offerta di soluzioni genetiche in grado di rispondere alle esigenze di mercati e aree produttive differenti.

L’impegno di Bayer nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore orticolo sarà al centro anche della partecipazione a Macfrut - fiera internazionale dell’ortofrutta – che si terrà al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2026. La presenza dell’azienda al Padiglione D1, Stand 141 offrirà un’importante occasione di confronto con la filiera su innovazione genetica, sostenibilità e resilienza delle colture.

“In uno scenario in cui il ToBrfv continua a rappresentare una sfida concreta per la coltivazione del pomodoro, l’innovazione genetica si conferma uno degli strumenti più promettenti per garantire sostenibilità, resilienza e competitività all’intera filiera. In questo contesto, Bayer rinnova il proprio impegno nel settore delle orticole, investendo in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni innovative a supporto dei produttori”, conclude Mauro Ferrari, Unit Lead Vegetables Italia.