Invitalia lancia il Premio “Le donne di ora”, un riconoscimento nazionale dedicato alla valorizzazione del contributo femminile alla vita imprenditoriale del Paese. Il Premio, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di dare visibilità a figure femminili che, attraverso competenza, visione, creatività e responsabilità, rappresentano modelli positivi di leadership contemporanea.

Saranno premiate le imprenditrici che hanno sviluppato progetti economicamente e socialmente rilevanti, caratterizzati da innovazione, impatto sul territorio, sostenibilità gestionale e potenziale di crescita. Le candidature possono essere inviate da oggi 8 aprile fino alle ore 12 del 31 maggio 2026 all’indirizzo e‑mail: [email protected] . La graduatoria delle imprenditrici vincitrici sarà pubblicata entro il 1° luglio 2026 sul sito di Invitalia.

Il Premio rappresenta un nuovo tassello della rassegna “Le donne di ora”, avviata da Invitalia a marzo 2025 nell’ambito del programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso le risorse del PNRR - Next Generation EU. Il titolo del Premio si ispira all’omonima canzone di Giorgio Gaber, gentilmente messa a disposizione dalla Fondazione Gaber.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Invitalia verso il rafforzamento dell’empowerment femminile nel sistema produttivo nazionale, per promuovere la diffusione di modelli imprenditoriali positivi e incoraggiare percorsi di sviluppo professionale orientati alla qualità. Il premio, inoltre, punta a creare reti professionali e istituzionali, stimolare la partecipazione delle donne all’economia della conoscenza e sostenere il consolidamento di competenze manageriali e organizzative.

Il Premio “Le donne di ora” offre alle imprenditrici la possibilità di usufruire di servizi di accompagnamento professionale ad alto impatto, pensati per sostenere la crescita delle loro imprese e rafforzarne la capacità competitiva.

Possono candidarsi imprenditrici attive in Italia o in altri Paesi dell’Unione Europea, titolari o amministratrici di società regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e impegnate in iniziative innovative, sostenibili e ad alto impatto sul territorio.









