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Orange Capital acquisisce 80% dei dolci Effepi
Obiettivo del fondo è portare il fatturato a 30 mln euro nei prossimi 4 anni
Orange Capital Development continua il proprio percorso di crescita nel settore food e annuncia l’acquisizione del 80% di Effepi, azienda con sede in provincia di Cuneo, attiva nella produzione di dolci surgelati di alta qualità. Fondata nel 1992, Effepi rappresenta una realtà di riferimento nel segmento premium dei frozen dessert, con un fatturato di circa 16 milioni di euro nello scorso 2025 e u...
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EFA News - European Food Agency
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