Gli hotel Pagnan puntano sul food&beverage

Anda Venice quest’anno ha fatto la parte del leone a Hostelworld: la struttura di Mestre è stata eletta Best Hostel in Italy e Best Extra Large Hostel in Europe. Dietro il successo di Anda Venice c’è Pagnan Group, una “family company” nata nel 1929 che ha saputo diversificarsi tra turismo, agricoltura rigenerativa e immobiliare di pregio. Il gruppo gestisce il marchio Isaholidays, che comprende rinomate strutture turistiche "open-air" in Italia.

Silvia Pagnan, Chief Tourism Officer del Gruppo, in questa intervista esclusiva illustra come recentemente il gruppo ha confermato una decisa espansione nel settore della ristorazione e del food.

Come sta procedendo questa campagna?

Siamo molto orgogliosi della nostra divisione Food & Beverage, attiva a Mestre con il bistrot Soul Kitchen in Hotel Plaza e Alai Bar ad Anda Venice Hostel, frequentati da una clientela locale e internazionale, repeater o di passaggio, che apprezza gli ambienti contemporanei, l’atmosfera cool e un menu che mette insieme tradizione locale e sapori da tutto il mondo. La divisione gestisce anche la ristorazione di Barricata Holiday Village, villaggio open air a 5 stelle nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, con 2 punti vendita, Cressente e Soravento, che rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta agli ospiti. Per l’estate 2026 è prevista una nuova apertura, il ristorante Soul Beach, Isa residence Holiday Resort a Chioggia. Porteremo qui la filosofia e il know-how di Soul Kitchen in versione “marina” anziché urbana. Riteniamo strategico avere un controllo diretto del comparto F&B all’interno dei nostri villaggi vacanze, perché il food rappresenta una componente centrale dell’esperienza dell’ospite. Garantire qualità e coerenza del servizio è per noi fondamentale.

Quali strategie state attuando per riuscire a integrare l'offerta turistica con le eccellenze enogastronomiche?

Per noi il mondo Isaholidays significa offrire un’esperienza di qualità a 360 gradi, e il food ne è parte integrante. Il nostro obiettivo è far sentire gli ospiti immersi in un vero e proprio ecosistema Isaholidays, caratterizzato da un marchio di qualità Made in Italy in ogni aspetto dell’esperienza, inclusa la proposta gastronomica. Utilizziamo prodotti a km 0 e valorizziamo il territorio: verdure locali, pesce e molluschi provenienti da realtà come la Sacca di Scardovari, dove nasce la celebre Ostrica Rosa utilizzata da chef stellati. Questa scelta è perfettamente in linea con la nostra filosofia aziendale orientata alla sostenibilità.

Quindi pensate di utilizzare per la vostra nuova divisione prodotti del territorio e fornitori locali.

Certamente, perché una delle nostre mission è la valorizzazione delle realtà e delle iniziative locali. Già oggi il 61% dei nostri fornitori proviene dal Veneto e il 97% dall’Italia. Pensiamo di aumentare sempre più questa percentuale, favorendo in questo modo la sostenibilità economica della nostra azienda.

Molte aziende formano il proprio personale, voi lo fate? Con quali strumenti?

Pagnan Group ha creato nel 2026 un’Academy in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipriani-Colombo” di Adria. Si tratta di un protocollo d’intesa che ha lo scopo di formare giovani per inserirli in azienda e quindi creare una collaborazione concreta tra le istituzioni pubbliche e le imprese. L’iniziativa ha ricevuto il plauso della Regione Veneto, attraverso l’Assessore all’Istruzione Valeria Mantovan, e prevede l’inserimento di circa otto giovani all’anno nelle nostre strutture ricettive, con opportunità anche nell’ambito Food & Beverage, che rappresenta per noi un settore strategico.