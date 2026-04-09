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CLARA MOSCHINI

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Italian fine food, nuovo polo della nutraceutica

Acquisiti gli integratori alimentari di Revi Pharma

Il fondo di Private Capital Italian Fine Food, promosso da AVM SGR S.p.a., gestore EuVECA Società Benefit, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali del food Made in Italy, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Revi Pharma S.r.l., società italiana con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Vernate (MI). La società è attiva nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi d...

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EFA News - European Food Agency
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