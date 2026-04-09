A Capri riapre l'esclusiva Global Blue Lounge

Riapre per il secondo anno la Global Blue Lounge di Capri, dedicata a tutti i turisti extra-UE che fanno acquisti Tax Free nell’isola: si tratta potenzialmente di oltre 13.000 shopper, prevalentemente statunitensi. La Global Blue Lounge è un hub esclusivo volto a supportare i viaggiatori internazionali nelle procedure Tax Free, dal post-acquisto alla convalida doganale, grazie a uno staff multilingue altamente specializzato.

Quella di Capri completa il network Lounge di Global Blue, presenti anche a Milano, Firenze e Roma. L’apertura di Capri risponde al crescente appeal che la destinazione continua ad avere sul turista internazionale.: nell’estate 2025, l’isola è diventata, infatti, la quarta meta italiana per contribuzione alla spesa Tax Free (6%), superando destinazioni iconiche come Venezia.

A trainarne la crescita, turisti provenienti da Paesi come: USA (56%), Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%). Centrale il peso dei top spender (U)HNWI: pur rappresentando solo il 9% dei turisti, hanno pesato per il 51% della spesa Tax Free totale. Alla Lounge di Capri può accedere ogni turista extra-UE in possesso di una fattura Tax Free Global Blue. Si trova in Via le Botteghe 12/A ed è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20.

“I risultati del primo anno di attività confermano come la nostra Lounge sia diventata un asset fondamentale per l’ecosistema di Capri, in un contesto in cui l’Isola si afferma tra le top destination estive tanto italiane quanto europee - spiega Stefano Rizzi, Managing Director Italy di Global Blue - Riaprire oggi significa offrire un’esperienza d’acquisto unica al turista internazionale, che può contare su un’assistenza dedicata per sfruttare appieno ogni opportunità legata al Tax Free”.

Global Blue, è una società di Shift4, business partner per l'intera shopping journey: connette in tutto il mondo decine di migliaia di retail e hotel con quasi 80 milioni di consumatori, fornendo tecnologia per i pagamenti, servizi Tax Free shopping e post-purchase solution per migliorare l'esperienza di vendita.

Come sua società di appartenenza, Shift4 sta ridefinendo in modo innovativo il mercato, semplificando in tutto il mondo gli ecosistemi di pagamento con una soluzione commerciale end-to-end. La consolidata piattaforma commerciale gestisce miliardi di transazioni ogni anno per oltre 200.000 aziende di tutti i settori.