Libri. Il vino che rende straordinaria l'Italia

Attraverso l’esperienza diretta dell’autore Gianni Gagliardo, fondatore dell’azienda vinicola Poderi Gianni Gagliardo, il libro “Il fascino di un Paese straordinario” (Rubbettino, 2026, pp. 120) racconta come l’Italia venga percepita all’estero: un Paese unico per patrimonio culturale, qualità della vita e capacità di trasformare tradizione e territorio in valore competitivo. Ad arricchire il volume, la prefazione di Gianni Letta e la postfazione di Luca Cordero di Montezemolo, che ne rafforzano il profilo culturale e il contributo al dibattito sul futuro del Made in Italy.

Il volume si presenta come un racconto corale e riflessivo, focalizzato sul valore reale del Made in Italy a trecentosessanta gradi (vino, cucina, cultura, imprenditoria), con uno sguardo privilegiato su come tale realtà è vista all'estero e sul perché spesso gli italiani la sottovalutano. Il libro comprende storie di italiani nel mondo, a partire dagli chef e dagli operatori dell'agroalimentare, con un capitolo speciale interamente dedicato al vino nella storia italiana.

Una presentazione ufficiale de “Il fascino di un Paese straordinario” avverrà domenica 12 aprile, a Veronafiere, nell'ambito di Vinitaly 2026. L’appuntamento si terrà alle ore 13, presso il Padiglione 10, nell'area istituzionale della Regione Piemonte. La presentazione avrà inizio con un saluto iniziale del assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e sarà moderata dal giornalista Giorgio Dell’Orefice. Inoltre, I Poderi Gianni Gagliardo saranno al Vinitaly allo stand M10 (Padiglione 10).