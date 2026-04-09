Grandi manovre: Tirelli si fonde con Unimac Gherri

Grandi manovre nel packaging alimentare italiano. Tirelli srl e Unimac-Gherri, infatti, hanno annunciato l'operazione di fusione volta a creare una piattaforma industriale integrata più ampia al servizio dei settori alimentare, della cura della casa e della persona e chimico. La fusione, secondo le due aziende, segna "un nuovo capitolo di crescita" incentrato sulla scala industriale, sulla struttura...