Pharmanutra, superfood nel motore

Pharmanutra S.p.a, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica il rinnovo della partnership con il Team - AF Corse anche per il 2026.L’impresa fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, impegnata a 360° nel mondo dello sport attraverso una serie di importanti sponsorizzazioni e partnership, sa...