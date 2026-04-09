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Export alimentare: metà lo coprono le aziende di UnionFood
Caffè, confetteria e cacao-cioccolato tra i prodotti italiani più popolari
Nell’anno del riconoscimento Unesco della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanità, dal Belpaese sono stati esportati 31 miliardi di piatti di pasta, oltre un miliardo di gelati, quattro miliardi di tavolette di cioccolato, 43 miliardi di tazzine di caffè e una quantità di prodotti da confetteria come caramelle, praline, gomme da masticare sufficiente a riempire 28 piscine olimpioniche. Sono...
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EFA News - European Food Agency
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